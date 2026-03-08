Bemidji Speedway 8/2/2026 Results
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14 entries
Wissota Pure Stocks A Feature 1 (12 Laps): 1. 3-Kade Leeper[2]; 2. 21-Mason Smith[3]; 3. 18B-Alex Berg[4]; 4. 57-Austin Carlson[7]; 5. 86J-Jake Smith[1]; 6. 55-Aaron Bitker[6]; 7. 7-Jenny Smith[5]; 8. 38-Nate Zanter[9]; 9. 62-Joshua Bitker[8]; 10. 9L-Landon Weeks[12]; 11. 25-Billy Binkley[13]; 12. 7K-Quintyn Karl[10]; 13. 15-Caylyn Binkley[14]; 14. (DNS) 11C-Chris Smeby Heat 1 (8 Laps): 1. 21-Mason Smith[1]; 2. 57-Austin Carlson[6]; 3. 62-Joshua Bitker[2]; 4. 7-Jenny Smith[4]; 5. 38-Nate Zanter[5]; 6. 11C-Chris Smeby[7]; 7. (BF) 25-Billy Binkley[3] Heat 2 (8 Laps): 1. 3-Kade Leeper[1]; 2. 55-Aaron Bitker[2]; 3. 86J-Jake Smith[6]; 4. 18B-Alex Berg[5]; 5. 7K-Quintyn Karl[7]; 6. 9L-Landon Weeks[4]; 7. 15-Caylyn Binkley[3] A Feature 1 (12 Laps): 1. 77-Hayden Engen[1]; 2. 50-Nick McCann[4]; 3. 75-Weston Ramsrud[3]; 4. 6-Conrad Schwinn[8]; 5. 3H-Kaylie Hunter[2]; 6. 72-Evan Hepsak[9]; 7. 3E-Easton Derby[6]; 8. 5-Cody Meyers[10]; 9. 94-Cameron Schwinn[5]; 10. 7G-Jayme Gordon[7]; 11. 26-Brooke McCann[12]; 12. 18-Danny Schwinn[11]; 13. (DNF) 7-Brandon Hunter[13]; 14. (DQ) 87-Kurt Derby[14] Heat 1 (8 Laps): 1. 77-Hayden Engen[6]; 2. 6-Conrad Schwinn[5]; 3. 75-Weston Ramsrud[7]; 4. 50-Nick McCann[3]; 5. 72-Evan Hepsak[1]; 6. 18-Danny Schwinn[8]; 7. 26-Brooke McCann[2]; 8. 7-Brandon Hunter[4] Heat 2 (8 Laps): 1. 94-Cameron Schwinn[4]; 2. 3E-Easton Derby[6]; 3. 3H-Kaylie Hunter[2]; 4. 7G-Jayme Gordon[3]; 5. 5-Cody Meyers[1]; 6. (DNF) 87-Kurt Derby[5] A Feature (10 Laps): 1. 27-Brady Fosso[1]; 2. 28-Logan Delaney[4]; 3. 11-Bryce Mueller[6]; 4. 28R-Chad Reller[2]; 5. 72-Aiden Kessler[8]; 6. 30X-Chase Golliet[5]; 7. 701-Cassidy Hamre[7]; 8. 67A-Avery Ramsrud[9]; 9. (DNF) 8X-Adam Kessler[3] Heat 1 (8 Laps): 1. 27-Brady Fosso[2]; 2. 30X-Chase Golliet[1]; 3. 28-Logan Delaney[5]; 4. 8X-Adam Kessler[4]; 5. 28R-Chad Reller[3]; 6. 11-Bryce Mueller[7]; 7. 701-Cassidy Hamre[6]; 8. 72-Aiden Kessler[8]; 9. 67A-Avery Ramsrud[9] A Feature 1 (15 Laps): 1. 32-Brennan Schmidt[1]; 2. 74B-Josh Beaulieu[4]; 3. 9W-Hunter Weeks[3]; 4. 6-Dean Eggebraaten[5]; 5. 07-Carter Matthews[6]; 6. 92-Nick Seitz[7]; 7. 21W-Bruce Hislaw[10]; 8. (DNF) 6K-Noah Bitz[8]; 9. (DNF) 33L-Cejay LaValley[9]; 10. (DQ) 16-Skyler Smith[2] Heat 1 (8 Laps): 1. 9W-Hunter Weeks[1]; 2. 92-Nick Seitz[2]; 3. 6K-Noah Bitz[4]; 4. 6-Dean Eggebraaten[5]; 5. 33L-Cejay LaValley[3] Heat 2 (8 Laps): 1. 32-Brennan Schmidt[1]; 2. 74B-Josh Beaulieu[3]; 3. 07-Carter Matthews[4]; 4. 16-Skyler Smith[2]; 5. (DNS) 21W-Bruce Hislaw A Feature 1 (12 Laps): 1. 99E-Brooke Erickson[1]; 2. 18-Ashton Schwinn[9]; 3. 6-Conrad Schwinn[4]; 4. 10-Dexyn Habraken[8]; 5. 87-Shannon George[5]; 6. 29J-Jayden Bahr[6]; 7. (DNF) 26L-Lily Knute[2]; 8. (DNF) 11C-Cody Bush[3]; 9. (DNS) 25-Jordan Thayer Heat 1 (8 Laps): 1. 6-Conrad Schwinn[1]; 2. 87-Shannon George[3]; 3. 99E-Brooke Erickson[4]; 4. 11C-Cody Bush[7]; 5. 26L-Lily Knute[8]; 6. (DNF) 29J-Jayden Bahr[5]; 7. (DNF) 25-Jordan Thayer[2]; 8. (DNF) 10-Dexyn Habraken[9]; 9. (DNF) 18-Ashton Schwinn[6] A Feature 1 (15 Laps): 1. 57-Dalton Carlson[1]; 2. 29-Brandon Bahr[3]; 3. T26-Nic Lewis[5]; 4. 27C-Cameron Labelle[2]; 5. (DNF) 72-Mike Johnson[6]; 6. (DNF) 81X-Matt Sparby[4]; 7. (DNS) 47J-Justin Barsness Heat 1 (8 Laps): 1. 29-Brandon Bahr[2]; 2. 81X-Matt Sparby[3]; 3. T26-Nic Lewis[4]; 4. 27C-Cameron Labelle[7]; 5. 57-Dalton Carlson[6]; 6. 72-Mike Johnson[5]; 7. (DNF) 47J-Justin Barsness[1] A Feature 1 (12 Laps): 1. 22-Davey Mills[3]; 2. 77-Alan Olafson[1]; 3. 72-Adam Johnson[4]; 4. 2R-Jeff Reed[2]; 5. 43-Lance Schilling[5] Heat 1 (8 Laps): 1. 22-Davey Mills[2]; 2. 2R-Jeff Reed[3]; 3. 77-Alan Olafson[4]; 4. 72-Adam Johnson[1]; 5. (DNF) 43-Lance Schilling[5]
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Wissota Mod Fours
Wissota Super Stocks
Wissota Modifieds
Wissota Pure Stocks
A Feature 1 (12 Laps): 1. 3-Kade Leeper[2]; 2. 21-Mason Smith[3]; 3. 18B-Alex Berg[4]; 4. 57-Austin Carlson[7]; 5. 86J-Jake Smith[1]; 6. 55-Aaron Bitker[6]; 7. 7-Jenny Smith[5]; 8. 38-Nate Zanter[9]; 9. 62-Joshua Bitker[8]; 10. 9L-Landon Weeks[12]; 11. 25-Billy Binkley[13]; 12. 7K-Quintyn Karl[10]; 13. 15-Caylyn Binkley[14]; 14. (DNS) 11C-Chris Smeby
Heat 1 (8 Laps): 1. 21-Mason Smith[1]; 2. 57-Austin Carlson[6]; 3. 62-Joshua Bitker[2]; 4. 7-Jenny Smith[4]; 5. 38-Nate Zanter[5]; 6. 11C-Chris Smeby[7]; 7. (BF) 25-Billy Binkley[3]
Heat 2 (8 Laps): 1. 3-Kade Leeper[1]; 2. 55-Aaron Bitker[2]; 3. 86J-Jake Smith[6]; 4. 18B-Alex Berg[5]; 5. 7K-Quintyn Karl[7]; 6. 9L-Landon Weeks[4]; 7. 15-Caylyn Binkley[3]
A Feature 1 (12 Laps): 1. 77-Hayden Engen[1]; 2. 50-Nick McCann[4]; 3. 75-Weston Ramsrud[3]; 4. 6-Conrad Schwinn[8]; 5. 3H-Kaylie Hunter[2]; 6. 72-Evan Hepsak[9]; 7. 3E-Easton Derby[6]; 8. 5-Cody Meyers[10]; 9. 94-Cameron Schwinn[5]; 10. 7G-Jayme Gordon[7]; 11. 26-Brooke McCann[12]; 12. 18-Danny Schwinn[11]; 13. (DNF) 7-Brandon Hunter[13]; 14. (DQ) 87-Kurt Derby[14]
Heat 1 (8 Laps): 1. 77-Hayden Engen[6]; 2. 6-Conrad Schwinn[5]; 3. 75-Weston Ramsrud[7]; 4. 50-Nick McCann[3]; 5. 72-Evan Hepsak[1]; 6. 18-Danny Schwinn[8]; 7. 26-Brooke McCann[2]; 8. 7-Brandon Hunter[4]
Heat 2 (8 Laps): 1. 94-Cameron Schwinn[4]; 2. 3E-Easton Derby[6]; 3. 3H-Kaylie Hunter[2]; 4. 7G-Jayme Gordon[3]; 5. 5-Cody Meyers[1]; 6. (DNF) 87-Kurt Derby[5]
A Feature (10 Laps): 1. 27-Brady Fosso[1]; 2. 28-Logan Delaney[4]; 3. 11-Bryce Mueller[6]; 4. 28R-Chad Reller[2]; 5. 72-Aiden Kessler[8]; 6. 30X-Chase Golliet[5]; 7. 701-Cassidy Hamre[7]; 8. 67A-Avery Ramsrud[9]; 9. (DNF) 8X-Adam Kessler[3]
Heat 1 (8 Laps): 1. 27-Brady Fosso[2]; 2. 30X-Chase Golliet[1]; 3. 28-Logan Delaney[5]; 4. 8X-Adam Kessler[4]; 5. 28R-Chad Reller[3]; 6. 11-Bryce Mueller[7]; 7. 701-Cassidy Hamre[6]; 8. 72-Aiden Kessler[8]; 9. 67A-Avery Ramsrud[9]
A Feature 1 (15 Laps): 1. 32-Brennan Schmidt[1]; 2. 74B-Josh Beaulieu[4]; 3. 9W-Hunter Weeks[3]; 4. 6-Dean Eggebraaten[5]; 5. 07-Carter Matthews[6]; 6. 92-Nick Seitz[7]; 7. 21W-Bruce Hislaw[10]; 8. (DNF) 6K-Noah Bitz[8]; 9. (DNF) 33L-Cejay LaValley[9]; 10. (DQ) 16-Skyler Smith[2]
Heat 1 (8 Laps): 1. 9W-Hunter Weeks[1]; 2. 92-Nick Seitz[2]; 3. 6K-Noah Bitz[4]; 4. 6-Dean Eggebraaten[5]; 5. 33L-Cejay LaValley[3]
Heat 2 (8 Laps): 1. 32-Brennan Schmidt[1]; 2. 74B-Josh Beaulieu[3]; 3. 07-Carter Matthews[4]; 4. 16-Skyler Smith[2]; 5. (DNS) 21W-Bruce Hislaw
A Feature 1 (12 Laps): 1. 99E-Brooke Erickson[1]; 2. 18-Ashton Schwinn[9]; 3. 6-Conrad Schwinn[4]; 4. 10-Dexyn Habraken[8]; 5. 87-Shannon George[5]; 6. 29J-Jayden Bahr[6]; 7. (DNF) 26L-Lily Knute[2]; 8. (DNF) 11C-Cody Bush[3]; 9. (DNS) 25-Jordan Thayer
Heat 1 (8 Laps): 1. 6-Conrad Schwinn[1]; 2. 87-Shannon George[3]; 3. 99E-Brooke Erickson[4]; 4. 11C-Cody Bush[7]; 5. 26L-Lily Knute[8]; 6. (DNF) 29J-Jayden Bahr[5]; 7. (DNF) 25-Jordan Thayer[2]; 8. (DNF) 10-Dexyn Habraken[9]; 9. (DNF) 18-Ashton Schwinn[6]
A Feature 1 (15 Laps): 1. 57-Dalton Carlson[1]; 2. 29-Brandon Bahr[3]; 3. T26-Nic Lewis[5]; 4. 27C-Cameron Labelle[2]; 5. (DNF) 72-Mike Johnson[6]; 6. (DNF) 81X-Matt Sparby[4]; 7. (DNS) 47J-Justin Barsness
Heat 1 (8 Laps): 1. 29-Brandon Bahr[2]; 2. 81X-Matt Sparby[3]; 3. T26-Nic Lewis[4]; 4. 27C-Cameron Labelle[7]; 5. 57-Dalton Carlson[6]; 6. 72-Mike Johnson[5]; 7. (DNF) 47J-Justin Barsness[1]
A Feature 1 (12 Laps): 1. 22-Davey Mills[3]; 2. 77-Alan Olafson[1]; 3. 72-Adam Johnson[4]; 4. 2R-Jeff Reed[2]; 5. 43-Lance Schilling[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 22-Davey Mills[2]; 2. 2R-Jeff Reed[3]; 3. 77-Alan Olafson[4]; 4. 72-Adam Johnson[1]; 5. (DNF) 43-Lance Schilling[5]